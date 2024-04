Forças Armadas do Equador continuarão operações anticrime com a polícia, diz governo

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - As Forças Armadas do Equador continuarão a realizar operações conjuntas contra o crime com a polícia, de acordo com um decreto presidencial anunciado à meia-noite de segunda-feira, informou o governo.

As operações foram permitidas pela primeira vez sob um estado de emergência de 90 dias declarado em janeiro pelo presidente Daniel Noboa e destinado a conter uma onda de crime e violência atribuída às gangues de tráfico de drogas.