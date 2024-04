Imagens de drones mostram Gaza cheia de vida transformada em ruínas desde início da guerra

Os moradores foram forçados a vagar por Gaza em busca de abrigo contra uma ofensiva israelense que visa destruir seu arqui-inimigo, o Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a campanha não vai parar até que o Hamas seja eliminado, portanto, espera-se que o bombardeio e a destruição continuem.

As imagens mostraram como os palestinos viviam em dias mais calmos na Faixa de Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas do planeta.

Os palestinos dirigiam seus carros em uma rua calma, com árvores altas separando o tráfego até onde a vista alcançava. Uma filmagem feita mais tarde mostra uma rua próxima com um prédio demolido após o outro. Uma pessoa pode ser vista caminhando no cimento destruído de uma cidade fantasma.

O conflito começou quando o Hamas, que governa Gaza, invadiu Israel em 7 de outubro, matou 1.200 pessoas e arrastou mais de 200 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Israel respondeu com um bombardeio incessante do enclave que matou mais de 33.000 pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza.