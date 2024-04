Lula cancela reunião que poderia decidir comando da Petrobras, dizem fontes

No entanto, ele teria ficado incomodado com o vazamento da informação, segundo uma das fontes, optando por cancelar o encontro. Nesta segunda-feira, sua agenda prevê reunião com Haddad no final do dia.

A semana passada foi marcada por ruídos envolvendo o futuro do presidente-executivo da Petrobras, Jean Paul Prates. Na quinta-feira, fontes do governo disseram que a demissão do executivo da estatal era provável nos próximos dias.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, um petista histórico, foi citado na última semana entre os cotados para assumir o posto de Prates.

As conversas sobre eventual saída de Prates ganharam força após entrevista do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em meio a debates sobre o pagamento de dividendos extraordinários pela empresa.

Ao mesmo tempo, Lula tem se incomodado com o embate público entre o Prates e o ministro de Minas e Energia. Além de Silveira, Costa também não vê o presidente da Petrobras com bons olhos. "O bombardeio ao Prates sempre veio da dupla (Silveira e Costa)", disse uma fonte na semana passada.

Na sexta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que a Petrobras contará com um ambiente de "estabilidade" nas próximas horas ou nos próximos dias.