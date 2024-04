Milhões de pessoas na América do Norte aguardam eclipse solar total

Esse será o nono eclipse total para Anthony Aveni, autor do livro "In the Shadow of the Moon: The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses" e professor emérito de física e astronomia, sociologia e antropologia da Universidade Colgate em Hamilton, Nova York.

"É uma interrupção no status quo da natureza", disse Aveni. "E é uma interrupção que tira seu fôlego."

Os meteorologistas disseram que o tempo pode estar nublado em uma grande parte do caminho da totalidade.

Especialistas aconselharam os espectadores do eclipse a usar óculos solares de proteção para evitar danos aos olhos ao olhar para o Sol a olho nu. Somente durante os poucos minutos da totalidade é que o Sol pode ser visto com segurança sem esses óculos, disseram eles.

(Reportagem de Brad Brooks em Longmont, Colorado, Jonathan Allen em Nova York e Steve Gorman em Los Angeles)