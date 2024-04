Negociações sobre trégua em Gaza seguem travadas, Netanyahu marca data para ofensiva

Por Nidal al-Mughrabi e Ahmed Mohamed Hassan

CAIRO (Reuters) - Uma autoridade do Hamas disse nesta segunda-feira que não houve progresso nas conversações no Cairo sobre um cessar-fogo na guerra de Gaza, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que foi marcada uma data para a invasão de Rafah, o último refúgio do enclave para os palestinos deslocados.

Israel e o Hamas enviaram equipes ao Egito no domingo para conversações que incluíram mediadores do Catar e do Egito, bem como o diretor da CIA, William Burns. A presença de Burns enfatizou a crescente pressão do principal aliado de Israel, os Estados Unidos, por um acordo que libertaria os reféns israelenses mantidos em Gaza e levaria ajuda aos civis palestinos.