Partido de oposição da Polônia, PiS recebe mais votos nas eleições locais

O PiS obteve a maior fatia dos votos, com 34,27%, de acordo com os resultados finais da comissão eleitoral, e agora controla sete dos 16 conselhos regionais.

A KO, maior grupo da aliança governista, teve 30,59% dos votos, mas controlará nove conselhos regionais.

A liderança do PiS na participação dos votos foi maior do que a prevista em pesquisa de boca de urna no domingo. No entanto, os três grupos da coalizão governista conquistaram mais de 50% dos votos combinados.

