Republicanos pedem votação sobre auxílio à Ucrânia após alertas sobre "propaganda russa"

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Ex-secretário de Estado do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o republicano Mike Pompeo juntou sua voz nesta segunda-feira a cobranças cada vez maiores de importantes membros do partido para que bilhões de dólares em auxílio à Ucrânia sejam aprovados, após alguns membros acusarem adversários do pacote de terem sucumbido à propaganda russa.

O pedido do presidente democrata, Joe Biden, por 95 bilhões de dólares para Ucrânia, Israel e outros aliados passou pelo Senado com 70% de apoio, mas está empacado há semanas na Câmara, com o presidente republicano da casa, Mike Johnson, se recusando a permitir uma votação.