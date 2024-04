124 velas? Peru reivindica o homem mais velho do mundo, nascido em 1900

Por Marco Aquino e Brendan O'Boyle

LIMA (Reuters) - As montanhas andinas do Peru podem ter o segredo da longevidade e o homem mais velho do mundo, caso seja verdadeira uma nova reivindicação das autoridades sobre um homem nascido em 1900.

O governo do país alegou que Marcelino Abad, morador da região de Huanuco, no centro do Peru, tem 124 anos, o que o tornaria, de longe, a pessoa viva mais velha do mundo e superaria o humano mais velho já verificado de maneira independente.