Alemanha nega cumplicidade em genocídio de Gaza no tribunal da ONU

Por Stephanie van den Berg

HAIA (Reuters) - A Alemanha negou na terça-feira que estivesse ajudando o genocídio em Gaza ao vender armas a Israel em um processo apresentado pela Nicarágua ao principal tribunal da ONU, refletindo a crescente ação legal em apoio aos palestinos.

A Alemanha tem sido um dos mais firmes aliados de Israel desde os ataques de 7 de outubro por militantes do Hamas e a ofensiva de retaliação. É um de seus maiores fornecedores de armas, enviando 326,5 milhões de euros em equipamentos militares e armas em 2023, de acordo com dados do Ministério da Economia.