Aneel nega recurso da Enel SP e mantém multa de R$165,8 mi por apagão em 2023

A distribuidora do grupo italiano Enel está sob forte pressão de autoridades desde o ano passado por causa de problemas recorrentes no fornecimento de energia. No início do mês, o Ministério de Minas e Energia determinou à Aneel a abertura de processo disciplinar que pode levar à caducidade da concessão.

Segundo a Aneel, já foram aplicadas à Enel São Paulo multas e compensações financeiras aos consumidores por falhas no serviço no valor mais de 700 milhões de reais nos últimos seis anos.

(Por Letícia Fucuchima)