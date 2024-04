Chefe de agência de ajuda dos EUA vê "mudança radical" em auxílio para Gaza e quer mais

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - A administradora da Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, reconheceu nesta terça-feira que a quantidade de auxílio humanitário entrando em Gaza teve um grande aumento nos últimos dias e disse que o patamar mais alto tem que ser mantido e ampliado.

"Estamos vendo uma mudança radical que nós esperamos que seja mantida e expandida", disse Power em uma audiência no sub-comitê de Apropriações do Senado dos EUA, que supervisiona gastos com assistência externa e diplomática do país.