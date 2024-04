Ex-ministros do Petróleo e das Finanças da Venezuela são presos em caso de corrupção na PDVSA

Por Mayela Armas e Deisy Buitrago

CARACAS (Reuters) - O ex-ministro do Petróleo da Venezuela Tareck El Aissami, que já foi uma das autoridades mais influentes do governo do presidente Nicolás Maduro, foi preso em uma investigação de corrupção na petroleira estatal PDVSA, disse o procurador-geral do país nesta terça-feira.

O ex-ministro das Finanças Simon Zerpa e o empresário Samark López também foram detidos, disse o procurador-geral Tarek Saab, em uma entrevista coletiva.