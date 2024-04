Ex-vice-presidente do Equador Glas retorna à prisão após alta hospitalar, diz agência penitenciária

Ele foi levado para o hospital naval em Guayaquil na segunda-feira, depois que o serviço penitenciário disse que ele se recusou a comer a comida fornecida na prisão.

"De acordo com as avaliações realizadas pelo pessoal (do hospital), o cidadão está agora apresentando parâmetros aceitáveis de saúde, dentro da faixa normal", disse a SNAI em um comunicado na mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

A SNAI confirmou que Glas estava de volta à prisão Guayas Nº3 e disse que "cuidará da proteção da integridade física" do ex-vice-presidente.

Esta semana, os advogados de Glas expressaram preocupação com o fato de Glas não poder falar com sua equipe jurídica, que advertiu repetidamente que a vida do político poderia estar em perigo na prisão.

"Ontem bloquearam minha entrada no hospital naval, o que significa que as regras humanas e as leis internacionais e nacionais foram violadas", disse o advogado Eduardo Franco Loor à Reuters, acrescentando que foi apresentada uma moção para a libertação de Glas.

A invasão incomum que levou à prisão de Glas acirrou uma disputa latente entre o Equador e o México, levando o México a suspender as relações diplomáticas com o Equador e atraindo críticas de países da região e de outros lugares.