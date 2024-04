Governo habilita primeiras 23 empresas do setor automotivo no Mover

(Reuters) - O governo habilitou as primeiras 23 empresas do setor automotivo no programa Mover, que pretende distribuir 19,3 bilhões de reais em créditos tributários até 2028 à indústria, enquanto outros 18 pedidos estão em análise.

Entre as empresas habilitadas estão Toyota, Renault, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Honda, Marcopolo e o centro de pesquisa da Ford. As 23 habilitações foram publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a maioria das autorizações iniciais são para fabricantes de veículos e autopeças que já produzem no país.