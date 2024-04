Guerra do Sudão extravasa para Estado agrícola que abriga pessoas deslocadas

DUBAI (Reuters) - Drones atingiram a cidade sudanesa de al-Gadaref nesta terça-feira, segundo testemunhas oculares e o governador local, levando a guerra devastadora do país a um calmo Estado agrícola, onde quase meio milhão de pessoas deslocadas se refugiaram.

Gadaref é a capital do Estado de al-Gadaref, que permanece sob controle militar enquanto a guerra entre o exército regular e as Forças de Apoio Rápido (RSF, em inglês) paramilitares se aproxima da marca de um ano.

As RSF assumiram o controle da capital Cartum, do Estado vizinho de Gezira, assim como da maior parte das regiões de Darfur e Kordofan, no oeste, enquanto o Exército controla o norte e o leste do Sudão, incluindo seu principal porto no Mar Vermelho.