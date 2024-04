Mulheres suíças obtêm vitória histórica sobre clima em tribunal de direitos humanos

Por Gloria Dickie e Kate Abnett

ESTRASBURGO, França (Reuters) - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu na terça-feira a favor de um grupo de idosas suíças que argumentaram que os esforços inadequados de seu governo para combater as mudanças climáticas as colocaram em risco de morrer durante as ondas de calor.

A decisão do tribunal europeu sobre o caso, apresentado por mais de 2.000 mulheres, pode ter um efeito cascata em toda a Europa e além, estabelecendo um precedente sobre como alguns tribunais lidam com a crescente onda de litígios climáticos argumentados com base em violações de direitos humanos.