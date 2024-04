Padre polonês de orgia sexual é condenado a 18 meses de prisão

Chamado de Tomasz Z devido às leis de privacidade polonesas, o padre foi condenado por ofensas sexuais, fornecimento de drogas e por não ter prestado assistência a uma pessoa correndo risco de vida ou de sérias lesões corporais.

A Diocese de Sosnowiec, no sudoeste da Polônia, está envolvida em escândalo desde que surgiram as reportagens sobre a festa sexual na cidade de Dabrowa Gornicza no ano passado.

O bispo da diocese renunciou, disse o Vaticano na época, sem informar o motivo. Tomasz Z foi dispensado do clero no ano passado após as reportagens.

(Reportagem de Alan Charlish)