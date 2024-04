Pais de atirador de escola em Michigan são condenados a até 15 anos de prisão

Falando ao tribunal, o seu marido de 47 anos disse: “Sinto muito pelas suas perdas por causa do que meu filho fez. Meu coração está com cada um de vocês”.

Ao proferir as sentenças, a juíza Cheryl Matthews disse que as condenações não tinham a ver com má educação. Disse que James Crumbley era responsável pelo "acesso sem restrições" do filho à arma do crime e que Jennifer Crumbley glorificava armas.

"Estas condenações confirmam atos repetidos ou a falta de atos que poderiam ter parado um trem desgovernado que se aproximava, sobre ignorar repetidamente coisas que fazem com que uma pessoa razoável sinta os pêlos da nuca eriçarem-se", disse a juíza.

Os promotores nos julgamentos tanto de Jennifer quanto de James Crumbley disseram que os pais foram criminalmente negligentes por terem fornecido a arma ao filho como um presente de Natal e por terem ignorado sinais de que sua saúde mental havia deteriorado e que ele era potencialmente violento.

As equipes de defesa dos pais argumentaram, entre outros pontos, que era impossível que a mãe e o pai imaginassem que o filho realizaria um ataque a tiros em massa.

Os Estados Unidos, um país com persistente violência armada, têm sofrido uma série de ataques a tiros em escolas ao longo dos anos, muitas vezes cometidos por alunos ou ex-alunos.