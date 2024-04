PGR defende ouvir representantes do X no Brasil em inquérito que envolve Musk

"Ainda, que sejam ouvidos para que possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial. Se isso ocorreu, que informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato", acrescentou o procurador-geral.

Gonet disse que gostaria de saber se houve suspensão do bloqueio de contas do X determinado por ordem do Supremo, e que o X informe os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes, caso tenham sido reabilitados.

No fim de semana, o dono do X desafiou decisões judiciais que determinavam o bloqueio de contas da plataforma no Brasil, levando o STF a se posicionar institucionalmente para reforçar que toda empresa em operação no país está sujeita às leis brasileiras.

Mais cedo nesta terça, Moraes rejeitou um pedido para que a subsidiária da X no Brasil não fosse alvo da investigação, dizendo que as alegações da empresa de que não é responsável pelas postagens revela "certo cinismo".

Uma fonte da Polícia Federal disse que a corporação já começou a apuração e deve ouvir representantes da rede social no país em breve.

O caso tem gerado reação nos Três Poderes. Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticaram duramente as publicações de Musk, que chegou a chamar Moraes de "ditador" e dizer que o ministro do STF tem Lula "na coleira".