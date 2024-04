Principal tribunal do Arizona ressuscita lei do século 19 sobre aborto

Por Brendan Pierson e Nate Raymond

(Reuters) - O principal tribunal do Arizona ressuscitou uma lei de 1864 nesta terça-feira que proíbe o aborto em praticamente todos os casos, em mais um revés aos direitos reprodutivos em um Estado onde o procedimento já era proibido a partir da 15ª semana de gravidez.

A Suprema Corte do Arizona decidiu por 4 votos a 2 a favor de um obstetra anti-aborto e um procurador do condado que assumiu a defesa da lei, após a procuradora-geral democrata do Estado se recusar a fazê-lo.