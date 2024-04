Rebeldes do ELN convocam reunião e citam "estado crítico" de negociações de paz na Colômbia

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - O grupo rebelde colombiano Exército de Libertação Nacional (ELN) solicitou uma reunião extraordinária com o governo, dizendo que as negociações de paz estão em um "estado crítico", disseram fontes do governo e do grupo rebelde.

O presidente Gustavo Petro retomou as conversações com o ELN no final de 2022 como parte de seus esforços para acabar com o conflito de seis décadas na Colômbia que matou pelo menos 450.000 pessoas, firmando acordos de paz ou rendição com grupos armados.