Satélite é lançado nos EUA no último voo da família de foguetes Delta

Um webcast ao vivo da ULA sobre a decolagem mostrou o foguete saindo da torre de lançamento em meio a uma tempestade de chamas e nuvens de exaustão e vapor de água.

O voo tinha o objetivo de implantar um satélite para o Escritório Nacional de Reconhecimento (NRO, na sigla em inglês), uma agência de inteligência de defesa dos EUA, em uma missão secreta designada como NROL-70.

Este é o 16º e último voo de um Delta IV Heavy e o último de qualquer um dos foguetes da família Delta, uma dinastia de lançadores espaciais que se originou de um míssil balístico de alcance intermediário modificado e cresceu até incluir cerca de duas dúzias de variantes cada vez mais potentes.

Desde que o foguete Thor-Delta foi introduzido em 1960, a família Delta de veículos de lançamento enviou cerca de 390 cargas ao espaço, desde os primeiros satélites meteorológicos e de GPS do mundo até missões científicas da Nasa, incluindo oito espaçonaves em viagens a Marte.

O primeiro satélite de comunicações passivas do mundo, o Echo 1A, e o primeiro satélite de comunicações ativas, o Telstar 1, que possibilitou a transmissão transatlântica de televisão, foram lançados pelo Thor-Delta em 1960 e 1962, respectivamente.

A ULA, uma parceria entre as gigantes do setor aeroespacial Boeing e Lockheed Martin, está aposentando os foguetes Delta e Atlas em favor de seu recém-desenvolvido foguete Vulcan, que fez seu voo inaugural em janeiro. Na ocasião, ele transportou um módulo de pouso lunar financiado com recursos privados.