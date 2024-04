Simon Harris é eleito primeiro-ministro da Irlanda e promete "novas ideias"

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - Simon Harris tornou-se o mais jovem primeiro-ministro da Irlanda nesta terça-feira, prometendo trazer novas ideias e energia para os menos de 12 meses que ele tem na função após ajudar o governo de coalizão a impedir uma primeira vitória eleitoral do Sinn Féin, de esquerda.

O ex-ministro da saúde e do ensino superior de 37 anos, mais conhecido por ter ajudado a conduzir a resposta inicial à Covid-19, foi eleito sem oposição como líder do Fine Gael no mês passado, praticamente assegurando que sucederia Leo Varadkar como a 16ª pessoa a liderar o país após a saída surpreendente de seu antecessor.