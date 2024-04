Ataques aéreos russos danificam sistema elétrico no sul da Ucrânia

Kiev (Reuters) - Ataques de mísseis e drones russos danificaram instalações de energia ucranianas na região de Odesa, no Mar Negro, e na cidade vizinha de Mykolaiv, nesta quarta-feira, mantendo a pressão sobre a combalida rede elétrica ucraniana, segundo autoridades.

A Rússia, que tem atacado as empresas de serviços públicos ucranianas durante a guerra de dois anos, renovou seus ataques aéreos ao sistema de energia da Ucrânia no mês passado com ataques que destruíram pelo menos oito usinas de energia e várias dezenas de subestações.

O operador da rede ucraniana disse que os ataques desta quarta-feira causaram apagões de emergência nas regiões sul de Mykolaiv e na vizinha Kherson. O Ministério da Energia do país disse que os apagões afetaram mais de 400.000 consumidores, mas a energia foi restaurada mais tarde para a maioria deles.