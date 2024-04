Enchentes atingem áreas da Rússia e do Cazaquistão, mas pior ainda está por vir

OREMBURGO, Rússia (Reuters) - Inundações tomaram conta de cidades e vilas na Rússia e no Cazaquistão nesta quarta-feira, depois que o terceiro maior rio da Europa transbordou, forçando a retirada de mais de 110.000 pessoas e inundando partes da cidade russa de Oremburgo.

O dilúvio de água derretida inundou dezenas de assentamentos nos Montes Urais da Rússia, na Sibéria, no Volga e em áreas do Cazaquistão, após importantes rios, como o Ural, que deságua no Cáspio, subirem mais de 70 cm além de seu ponto de ruptura, atingindo mais de 10 metros.

Em Oremburgo, uma cidade com 550.000 habitantes a cerca de 1.200 km a leste de Moscou, centenas de casas foram inundadas e pelo menos 7.700 pessoas foram retiradas quando o rio Ural subiu rapidamente além do nível crítico de 9,3 metros.