Israel e ONU discordam sobre números de ajuda a Gaza

JERUSALÉM/GENEBRA (Reuters) - Israel afirmou nesta terça-feira que a ONU calcula a quantidade de auxílio humanitário que entra em Gaza incorretamente, acusando a organização de usar uma abordagem falha com o objetivo de ocultar suas próprias dificuldades de distribuição, em meio a uma pressão cada vez maior sobre os israelenses para que permitam a entrada de mais suprimentos de ajuda.

Enquanto Israel afirma que a quantidade de caminhões que entram em Gaza cresceu drasticamente nos últimos dias, a ONU forneceu números muito menores e afirma que ainda estão distantes do essencial para atender às necessidades humanitárias.

Após seis meses de ofensiva militar de Israel, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, a maioria da população de 2,3 milhões de pessoas de Gaza está desabrigada, áreas do enclave estão na iminência da fome, a infraestrutura foi devastada e as doenças são generalizadas.