Israel pode permitir que 150.000 habitantes de Gaza retornem ao norte em trégua, dizem autoridades

Mais de 33.000 palestinos foram mortos desde o início da ofensiva israelense, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, com a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes deslocados e grande parte do enclave devastado.

Israel retirou a maior parte das forças terrestres do sul de Gaza nesta semana, após meses de combates, mas ainda diz que planeja lançar um ataque a Rafah, na fronteira sul do enclave com o Egito, onde mais da metade dos habitantes de Gaza estão abrigados.

Netanyahu disse que os civis serão retirados de Rafah antes que as forças israelenses persigam os militantes remanescentes do Hamas no local, mas essa promessa pouco tem feito para acalmar o alarme internacional.

A guerra começou quando o Hamas liderou um ataque ao sul de Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 253 foram feitas reféns. Cerca de 130 ainda estão sendo mantidos em Gaza, segundo Israel.