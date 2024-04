Líder Yanomami pede que papa Francisco ajude Lula a salvar seu povo

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O líder Yanomami Davi Kopenawa disse que se encontrou com o papa Francisco nesta quarta-feira para pedir apoio aos esforços do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em salvar o seu povo.

Os yanomamis, cuja população é estimada em cerca de 28.000 pessoas, vivem na maior reserva indígena do Brasil, nos Estados de Roraima e Amazonas. A invasão de suas terras por garimpeiros ilegais tem causado desnutrição e mortes.

"Pedi ao papa (para) dar apoio ao governo Lula, porque Lula precisa de companheiros. Sozinho não consegue. A política não quer que Lula resolva", disse Kopenawa aos repórteres.