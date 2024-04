Maioria dos eleitores considera sérias acusações de suborno contra Trump, mostra Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - As acusações criminais contra Donald Trump no Estado de Nova York por supostamente encobrir pagamentos ilegais a uma estrela pornô são sérias aos olhos de uma firme maioria dos eleitores norte-americanos, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada antes do início do julgamento do ex-presidente na próxima semana.

Cerca de 64% dos eleitores registrados na pesquisa, encerrada na segunda-feira, descreveram as acusações como pelo menos "um pouco sérias", em comparação com 34% que disseram que as acusações não são sérias. Os demais não tinham certeza ou não responderam.