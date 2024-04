Musk deve se reunir com premiê da Índia e anunciar planos de investimento, dizem fontes

Por Aditya Kalra e Aditi Shah

NOVA DÉLHI (Reuters) - O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, visitará a Índia neste mês para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi e deve fazer um anúncio sobre os planos da empresa de investir e abrir uma nova fábrica no país, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O bilionário se reunirá com Modi na semana de 22 de abril, em Nova Délhi, e fará um anúncio separado sobre seus planos para a Índia, disseram as duas fontes, que não quiseram ser identificadas porque os detalhes da viagem são confidenciais.