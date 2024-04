Oposição da Coreia do Sul deve vencer eleição legislativa, mostra pesquisa de boca de urna

A disputa tem sido vista por alguns analistas como um referendo sobre Yoon, cuja popularidade tem sido prejudicada em meio a uma crise de custo de vida e uma série de escândalos políticos.

Os resultados oficiais não devem ser divulgados até as primeiras horas de quinta-feira, mas as pesquisas de boca de urna em eleições anteriores deram um reflexo bastante preciso dos resultados.

Cerca de 29,4 milhões de pessoas, ou 66,3% dos eleitores aptos a votar, haviam votado até 18h, no horário local, de acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, incluindo 14 milhões que votaram antes do dia da eleição.

Esse foi o maior comparecimento da história em uma eleição parlamentar, embora os números tenham caído em relação ao pleito presidencial de 2022, que levou Yoon ao poder por uma margem estreita.

As pesquisas de boca de urna indicaram que a oposição liderada pelo PD, que já domina o Legislativo, aumentará sua maioria, mas não conseguirá garantir uma supermaioria de 200 assentos, o que tiraria o poder de veto presidencial de Yoon.

No entanto, a vitória pode prejudicar os esforços políticos de Yoon para impulsionar a economia, melhorar a saúde fiscal e elevar a baixa taxa de natalidade do país, bem como para reforçar a cooperação de segurança trilateral com os Estados Unidos e o Japão.