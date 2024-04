Presidente das Filipinas diz que cúpula com EUA e Japão incluirá cooperação no Mar do Sul da China

MANILA (Reuters) - A próxima cúpula trilateral entre Estados Unidos, Filipinas e Japão incluirá um acordo para manter a segurança e a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, disse o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., nesta quarta-feira.

Marcos partiu para Washington nesta quarta-feira para conversas com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O líder filipino disse aos repórteres no início do dia que haverá um acordo sobre as questões do Mar do Sul da China, mas enfatizou que a cúpula tem como objetivo principal impulsionar os laços econômicos entre os três aliados.