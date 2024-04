Projeto sobre serviço militar para condenados tem primeira aprovação por parlamentares da Ucrânia

(Reuters) - O projeto de lei que permite que os condenados ucranianos sirvam nas Forças Armadas teve uma primeira aprovação por parlamentares nesta quarta-feira, com o objetivo de ajudar a reabastecer e revezar as tropas exauridas após dois anos de guerra com a Rússia.

O projeto de lei prevê que os presos que se alistarem no Exército se tornem elegíveis para liberdade condicional.

Mas os condenados por crimes contra a humanidade, violência sexual, assassinato ou crimes contra a segurança nacional não poderão servir, disse o parlamentar Oleksiy Honcharenko no Telegram.