Rússia aborta lançamento do foguete espacial Angara-A5 pela segunda vez

MOSCOU (Reuters) - A Rússia abortou nesta quarta-feira o lançamento de teste de seu foguete espacial Angara-A5 devido a um mau funcionamento do sistema de controle de lançamento do motor, a segunda vez em dois dias que a decolagem do foguete foi cancelada no último minuto.

O lançamento do Angara deveria mostrar as ambições espaciais pós-soviéticas da Rússia e a crescente influência do Cosmódromo de Vostochny, localizado nas florestas da região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia.

Mas, quando o relógio de contagem regressiva chegou a zero para o lançamento programado, não havia sinal de ignição. Segundos depois, um anúncio soou nos alto-falantes dizendo que havia sido dada uma ordem para abortar.