Xi diz que ninguém pode impedir "reunião familiar" entre China e Taiwan

Já era previsto que Ma se encontrasse com Xi desta vez, após se reunir pela primeira vez com o líder chinês em Cingapura no final de 2015 para uma cúpula histórica pouco antes da eleição da atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Ao se encontrar com Ma no Grande Salão do Povo de Pequim, onde os líderes estrangeiros normalmente conversam com as principais autoridades chinesas, Xi disse que as pessoas de ambos os lados do estreito são chinesas.

"A interferência externa não pode impedir a tendência histórica de reunião do país e da família", disse Xi, em comentários relatados pela imprensa taiuanesa.

Xi não entrou em detalhes, mas, na terminologia chinesa, a referência à interferência externa em relação a Taiwan geralmente tem como objetivo o apoio que Taipé recebe de países ocidentais, como os Estados Unidos.

"Não há rancor que não possa ser resolvido, nenhum problema que não possa ser discutido e nenhuma força que possa nos separar."

A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle e tem elevado a pressão militar e política a fim de reafirmar suas reivindicações de soberania sobre a ilha.