Alexei Navalny, da Rússia, escreveu um livro de memórias secreto antes de morrer, diz viúva

Navalnaya, a viúva do político, disse em uma postagem no X de fora da Rússia que seu falecido marido havia começado a escrever o livro de memórias -- intitulado "Patriot" -- em 2020, após ter sido envenenado pelo que médicos ocidentais disseram ser uma substância que agia sobre o sistema nervoso e ser levado para a Alemanha para tratamento médico.

Ela disse que o livro seria lançado em 22 de outubro simultaneamente em pelo menos 11 idiomas diferentes, incluindo o russo nativo de Navalny.

"Não foi assim que imaginei que Alexei escreveria sua biografia. Achei que estaríamos na casa dos 80 anos e que ele estaria sentado em seu computador, perto da janela aberta, digitando", disse Navalnaya.

"Mas as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. De forma horrível e muito, muito injusta. No entanto, Alexei começou a escrever um livro naquela época (em 2020) e foi inesperadamente engolido pelo processo."

'AGORA OS SEGREDOS ACABARAM'

Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, descreveu como ele começou a ditar partes do livro para ela enquanto estava convalescendo na Alemanha, dois meses após seu envenenamento, e que ele havia terminado o livro quando estava na prisão, após retornar à Rússia em 2021.