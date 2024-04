Astrônomos desvendam mistério da nebulosa "Ovo de Dragão"

"Essa fusão foi provavelmente muito violenta. Quando duas estrelas se fundem, o material pode ser jogado para fora, e isso provavelmente criou a nebulosa que vemos hoje", afirmou a astrônoma Abigail Frost, do Observatório Europeu do Sul, com sede no Chile. Ela é a autora principal de um estudo publicado nesta quinta-feira pela revista Science.

Simulações computadorizadas previram no passado que a junção do material estelar em uma fusão do tipo poderia criar um campo magnético na estrela combinada que resultou do processo.

"Nosso estudo é a prova cabal observacional desse cenário", disse o astrônomo Hugues Sana, do KU Leuven, na Bélgica, um dos autores sênior do estudo.

As duas estrelas — ligadas gravitacionalmente uma a outra, no que é chamado de sistema binário — estão localizadas na Via Láctea, a cerca de 3.700 anos-luz da Terra, na constelação Normas. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ou 9,5 trilhões de quilômetros.

Os pesquisadores usaram nove anos de observações do Very Large Telescope, com sede no Chile.

A estrela magnética tem cerca de 30 vezes a massa do Sol. Sua companheira remanescente é aproximadamente 26,5 vezes maior em massa do que o Sol. Elas orbitam com uma distância entre si de sete a 60 vezes à observada entre a Terra e o Sol.