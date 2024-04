Eletronuclear negocia empréstimo de R$800 mi com acionistas para renovar licença de Angra 1

O presidente da Eletronuclear notou ainda que tudo seria mais fácil se a Eletrobras fosse ainda majoritária na empresa, algo que mudou porque há restrições para uma empresa privada ser dona de usinas nucleares no Brasil.

"O sócio controlador não tem histórico de crédito junto a ele e junto ao mercado em geral, porque é uma empresa recente, uma empresa de 2022. Por isso que dá esse solavanco, essa turbulência, porque se fosse com Eletrobras não teria problema... Mas a Eletrobras entende que por ela ser minoritária, ela não tem que dar (garantia)".

A Eletrobras se mantém como acionista importante da Eletronuclear, com 35,3% das ações ordinárias, enquanto a ENBPar detém os outros 64,7% restantes.

"Os termos e condições (do empréstimo-ponte) já foram conversados com os acionistas. Então já foi encaminhado para o conselho de administração, que depois, obviamente, vai ser levado para as empresas", acrescentou.

A Eletronuclear atualmente passa por um problema de "estresse" de caixa, com custos acima das receitas aprovadas pelo regulador, e tem as receitas das usinas Angra 1 e 2 já vinculadas a financiamentos tomados no passado, o que limita eventuais novos empréstimos.

Procurada, Eletrobras disse que não iria comentar. A ENBPar, acionista majoritária da Eletronuclear, também não fez mais comentários.