EUA dizem que Ford Mustang usava sistemas de assistência de direção em acidente fatal no Texas

Um relatório da polícia de San Antonio já havia atestado que o Ford estava com a "automação parcial" ativada no momento da batida.

O NTSB e a Administração Nacional de Segurança do Tráfego em Rodovias (NHTSA) investigam o acidente no Texas e também uma batida ocorrida em 3 de março, na Filadélfia, envolvendo um Ford Mach-E, em que um sistema avançado de assistência de direção também poderia estar em uso.

A Ford oferece o BlueCruise, um sistema "mãos livres" de direção que opera em 97% das rodovias dos EUA e do Canadá, desde que não haja cruzamentos ou semáforos.

O NTSB afirmou que uma testemunha que viajava à frente do Ford relatou ter avistado pelo Honda parado sem as lanternas ou o pisca-alerta aceso. Ela mudou de faixa para evitar a colisão na traseira do Honda e, pelo retrovisor, viu outro carro bater no veículo parado.

No acidente da Filadélfia, o Ford bateu em dois veículos parados na rodovia interestadual I-95, matando duas pessoas e paralisando o tráfego por horas.

A Ford afirmou que ficou ciente do acidente na Filadélfia recentemente, por meio do NTSB, e informou a NHTSA, que exige das montadoras que reportem todos os incidentes fatais envolvendo sistemas avançados de assistência à direção.