FBI está preocupado com possível ataque coordenado nos EUA após massacre na Rússia

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - O FBI está preocupado com a possibilidade de um ataque coordenado nos Estados Unidos semelhante ao que matou dezenas de pessoas em uma casa de shows na Rússia no mês passado, de acordo com declarações que o diretor da agência planeja dar a um painel da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira.

"Ao relembrar minha carreira na aplicação da lei, seria difícil pensar em uma época em que tantas ameaças à nossa segurança pública e nacional fossem tão elevadas de uma só vez", dirá Christopher Wray aos parlamentares durante uma audiência sobre orçamento. "Mas esse é o caso enquanto estou sentado aqui hoje."