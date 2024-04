Irã visa conter consequências sobre resposta a Israel e não será precipitado, dizem fontes

As milícias muçulmanas xiitas apoiadas pelo Irã não atacam as tropas dos EUA na Síria e no Iraque desde o início de fevereiro.

Uma das fontes iranianas não descartou a possibilidade de os membros do Eixo de Resistência apoiado pelo Irã atacarem Israel a qualquer momento -- uma opção que os analistas apontaram como um possível meio de represália.

As fontes disseram que Amirabdollahian, em suas reuniões em Omã, sinalizou a disposição de Teerã de reduzir a escalada, desde que as exigências sejam atendidas, incluindo um cessar-fogo permanente em Gaza -- algo que Israel descartou, pois busca esmagar o Hamas.

As fontes disseram que o Irã também buscou a retomada das negociações sobre seu programa nuclear. Essas conversações estão paralisadas há quase dois anos, com os dois lados se acusando mutuamente de fazer exigências irracionais.

O governo iraniano também buscou garantias de que os Estados Unidos não se envolveriam no caso de um "ataque controlado" a Israel por parte do Irã -- uma exigência que os Estados Unidos rejeitaram em uma resposta entregue via Omã, disseram as fontes.

Os ataques retaliatórios do Irã seriam "não escalonados" em relação aos Estados Unidos "já que eles não querem que os EUA se envolvam", disse a fonte familiarizada com a inteligência dos EUA, indicando que o Irã não direcionaria suas milícias por procuração na Síria e no Iraque para atingir as forças dos EUA nesses países.