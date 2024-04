Netanyahu não foi consultado sobre assassinato dos filhos de líder do Hamas, diz mídia israelense

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses mataram três filhos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque aéreo em Gaza sem consultar os comandantes seniores ou líderes políticos, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, informou a mídia israelense na quinta-feira.

Citando autoridades israelenses graduadas, a agência de notícias Walla disse que nem Netanyahu nem o ministro da Defesa Yoav Gallant foram informados com antecedência sobre o ataque, que foi coordenado pelos militares israelenses e pelo serviço de inteligência Shin Bet.

Afirmou que Amir, Mohammad e Hazem Haniyeh foram alvos como combatentes e não por serem filhos do líder político do Hamas. Os militares israelenses não comentaram os relatos de que quatro dos netos de Haniyeh também foram mortos.