Rússia lança primeiro foguete espacial Angara-A5 de cosmódromo do Extremo Oriente

Mas dois lançamentos do foguete Angara foram abortados no último minuto, na terça e na quarta-feira, devido a um mau funcionamento de um sistema de pressurização e, em seguida, a um problema com o sistema de controle de lançamento do motor.

Para alívio das autoridades espaciais russas, eles tiveram sorte pela terceira vez na quinta-feira, poucas horas antes de a Rússia comemorar o Dia do Cosmonauta, que marca o dia em que, há 63 anos, Yuri Gagarin, da União Soviética, tornou-se o primeiro homem no espaço sideral.

"Houve uma partida do motor, o voo está normal", disse o controle da missão quando o foguete decolou para o espaço, atingindo mais de 25.000 quilômetros por hora em minutos.

"Os tanques de combustível se desprenderam e, em seguida, a seção central se desprendeu e uma carga de teste foi colocada em órbita", disse a agência espacial russa, Roscosmos.

O foguete de três estágios de 54,5 metros, com uma massa de cerca de 773 toneladas, pode transportar cerca de 24,5 toneladas para o espaço, de acordo com o jornal Kommersant da Rússia.