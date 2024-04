Aumenta em Israel expectativa de retaliação iraniana após ataque à embaixada na Síria

"Ainda acredito que o Irã não quer se envolver em um confronto militar direto e em grande escala contra Israel, e certamente não com os Estados Unidos. Mas ele precisa fazer alguma coisa."

IRÃ QUER EVITAR ESCALADA, DIZEM FONTES

Fontes iranianas e diplomatas dos EUA, o principal aliado de Israel, dizem que Teerã sinalizou a Washington que deseja evitar uma escalada e que não agirá precipitadamente.

Mas ainda há o risco de que qualquer resposta saia do controle.

"Estamos preparados para nos defender no solo e no ar, em estreita cooperação com nossos parceiros, e saberemos como responder", disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, após uma reunião com o chefe do Comando Central dos EUA, general Michael Kurilla.

Uma vez que o Irã considerou o ataque à embaixada como equivalente a um ataque em seu próprio território, Zimmt disse que um ataque direto em solo israelense pelo próprio Irã, em vez de um aliado como o Hezbollah no Líbano, era uma possibilidade real.