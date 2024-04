Ballet marca retorno da água aos antigos banhos de Caracalla, em Roma

ROMA (Reuters) - O retorno da água para as antigas Termas de Caracalla, em Roma, após mais de mil anos, foi celebrado nesta sexta-feira com uma perfomance de ballet em plataforma sobre uma piscina recém-instalada no local.

Um dos maiores complexos termais já construídos na História, a construção do local de banho foi iniciada pelo imperador Septímio Severo no ano 212 e finalizada quatro anos depois, pelo seu sucessor, Caracala. Hoje, as ruínas são uma importante atração turística, abrigam shows e um teatro.

Neste mês, autoridades locais revelaram um projeto para reintroduzir água no local, instalando uma grande e rasa piscina que reflete as imponentes paredes dos edifícios antigos.