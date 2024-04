Biden diz que espera um ataque do Irã a Israel em breve e alerta: "Não façam"

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que ele espera um ataque do Irã contra Israel “mais cedo do que mais tarde” e alertou o governo iraniano a não proceder com qualquer ação do tipo.

Questionado por repórteres sobre sua mensagem para o Irã, Biden simplesmente afirmou: “Não façam”.