Catedral de Notre-Dame está perto de reabrir cinco anos após incêndio

A reabertura está programada para dezembro e atualmente está dentro do cronograma, de acordo com a autoridade que lidera o projeto.

"Estamos dentro do prazo e do orçamento", disse Philippe Jost no mês passado em uma audiência no Senado.

Jost disse aos parlamentares que o projeto custou até agora 550 milhões de euros, financiado em parte por grande doações, inclusive dos bilionários do setor de luxo François Henri Pinault e família Arnault. Tanto dinheiro foi doado que ainda restarão fundos para investimentos adicionais na catedral, disse ele.