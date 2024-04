Chile diz que morte de oposicionista venezuelano em Santiago foi política

Falando com repórteres nesta sexta-feira, a ministra chilena do Interior, Carolina Toha, afirmou que os suspeitos, que não foram identificados, “receberam a ordem para realizar esse sequestro. A hipótese mais plausível é que tenha tido motivação política”.

Toha também afirmou que a decisão do presidente chileno, Gabriel Boric, de convocar o embaixador chileno em Caracas na quinta-feira tem ligação com o caso. O Chile disse que está solicitando ajuda da Venezuela no caso, incluindo a extradição de dois outros suspeitos.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, afirmou em uma rede social nesta sexta-feira que recebeu um pedido de informações do Chile sobre cinco pessoas com possível envolvimento no caso Ojeda, e que seu gabinete está tentando localizar os suspeitos.

Hector Barros, principal promotor da equipe de crime organizado e homicídios de Santiago, afirmou que o crime foi ordenado da Venezuela e é político.

“Estamos falando de uma vítima que participou de ações contra o governo venezuelano e, segundo, que ficou presa por nove meses na Venezuela. Ele escapou e recebeu asilo político no Chile”, disse. “Devido a seu perfil, não há outra linha de investigação.”

A polícia chilena prendeu um venezuelano de 17 anos pelo crime.