Dezenas de palestinos são mortos em Gaza e autoridade do Hamas promete arruinar Israel

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA (Reuters) - Forças israelenses lutaram contra militantes palestinos no norte e no centro da Faixa de Gaza nesta sexta-feira, enquanto Khaled Meshaal, uma autoridade sênior do movimento Hamas, que governa Gaza, disse que sua batalha de seis meses contra Israel vai "arruinar o inimigo em breve".

A maioria das tropas israelenses foi retirada de Gaza em preparação para um ataque à cidade de Rafah, ao sul, onde mais de 1 milhão de palestinos estão abrigados, mas os combates continuaram em várias áreas.