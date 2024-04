EUA dizem que China está alimentando máquina de guerra russa na Ucrânia

As autoridades, que não quiseram ser identificadas, disseram que o presidente norte-americano, Joe Biden, levantou a questão com seu colega chinês, Xi Jinping, em ligação telefônica recente, e que o assunto é um tópico de discussão com seus aliados na Europa e em outras partes do mundo.

Uma autoridade afirmou que materiais chineses estão preenchendo importantes lacunas no ciclo de produção de Defesa da Rússia, auxiliando Moscou a realizar sua “mais ambiciosa expansão de Defesa desde a era soviética e com prazos mais rápidos que acreditávamos ser possível no começo deste conflito”.

“Nossa visão é que uma das medidas mais importantes à disposição para ajudar a Ucrânia neste momento é persuadir a RPC (República Popular da China) a parar de ajudar a Rússia a reconstruir sua base militar industrial. A Rússia teria dificuldade de sustentar esse esforço de guerra sem a ajuda da RPC”, acrescentou.

Um porta-voz da embaixada chinesa disse à Reuters que o comércio entre China e Rússia não deve sofrer interferências ou restrições: “Exortamos os EUA a pararem de rebaixar e usar de bode expiatório a normal relação entre a China e a Rússia”, disse Liu Pengyu.

Em 2023, 90% das importações de microeletrônicos da Rússia vieram da China. Os russos usam tais tecnologias para produzir mísseis, tanques e aeronaves, afirmaram as autoridades.

(Reportagem adicional de Jasper Ward)